Еврокомиссия считает совершенно неоправданным решение РФ о запрете Deutsche Welle

В Европейской комиссии заявили о солидарности с Deutsche Welle после запрета деятельности немецкого вещателя в России и осудили действия российских властей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петер Стано на брифинге в Брюсселе в пятницу.

"Это очень плохая новость и плохое развитие событий. Это решение российских властей неприемлемо и не имеет никакого оправдания", - прокомментировал Стано запрет.

По его словам, российские власти связали свое решение с решением немецкого регулятора о запрете деятельности в Германии российского государственного вещателя RT.de из-за отсутствия действующей лицензии.

"То есть это решение совершенно не связано с работой Deutsche Welle в России. Эта реакция российских властей, к сожалению, снова иллюстрирует продолжающееся нарушение свободы медиа и в этом случае – независимости медиа", - добавил Стано.

Спикер заявил о солидарности Еврокомиссии с Deutsche Welle.

"Мы ожидаем, что Deutsche Welle будет иметь полный и справедливый доступ ко всем юридическим шагам, чтобы оспорить это неоправданное решение в России", - отметил Стано.

Он добавил, что ЕС подготовит соответствующее заявление по этому вопросу.

3 февраля стало известно, что Россия решила запретить работу на своей территории немецкой медиакомпании Deutsche Welle, а также применить ограничения в отношении некоторых лиц из ФРГ в связи с запретом в Германии вещания пропагандистского канала RT.

Гендиректор DW Петер Лимбург заявил, что решение российских властей "не поддается пониманию", и назвал реакцию России чрезмерной.

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