Бербок і Лавров посперечалися через заблокований у Німеччині кремлівський телеканал RT

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її російський колега Сергій Лавров посперечалися на пресконференції на тему німецькомовної версії кремлівського телеканалу RT.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

Після переговорів у Москві Лавров сказав, що RT - раніше Russia Today - був однією з тем, що обговорювалися, і закликав уряд у Берліні дозволити каналу безперешкодно працювати в Німеччині.

RT неодноразово критикують на Заході як пропагандистський інструмент Кремля та звинувачують у поширенні теорій змови та дезінформації від імені російської держави.

RT DE просить ліцензію для повноцінного німецького каналу. RT вже веде мовлення в США, Франції та інших країнах.

Лавров попередив свою німецьку колегу, що, на його думку, є "втручання в діяльність незалежних журналістів" і перешкоджання RT матиме наслідки.

Бербок на це відповіла, що в Німеччині немає державного мовлення. Вона також відхилила скарги представника RT на те, що працівникам телеканалу в Німеччині заважають у роботі або дискримінують.

"Це не так, що є втручання держави", – сказала вона, посилаючись на рішення відеоплатформи YouTube заблокувати RT DE за поширення неправдивої інформації.

Представник RT під час пресконференції поскаржився, що працювати в Німеччині важче, ніж в будь-якій іншій країні, і закликав Лаврова підтримати RT.

Міністр підтвердив, що підтримує RT, тоді як Бербок відповіла, що співробітники RT мають доступ до ключових пресконференцій, а також повідомляли, наприклад, про демонстрації.

У середині грудня RT запустив німецькомовний канал RT DE через різні канали розповсюдження. Тоді берлінські медіа-регулятори порушили справу проти RT. У результаті супутниковий оператор Eutelsat припинив мовлення RT DE незадовго до Різдва. Німецькі регулятори офіційно не надали каналу ліцензії на мовлення.

Нагадаємо, Бербок під час візиту до Москви заявила, що складно не сприймати як загрозу понад 100 тисяч військових, які Росія стягнула на кордон з Україною.

Напередодні візиту до Москви Анналена Бербок відвідала Київ, де підтвердила, що будь-яка нова агресія РФ проти України матиме високу ціну.

Водночас Бербок заявила у Києві, що позиція німецького уряду щодо постачання зброї лишається незмінною.

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