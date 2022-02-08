Путін пригрозив Макрону, що вступ України до НАТО призведе до війни Росії та Франції

Президент РФ Владімір Путін в черговий раз застеріг від вступу України до НАТО, бо це означатиме війну з європейськими країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"НАТО вважає, що Крим є частиною України, а ми вважаємо, що це частина Російської федерації. При цьому в доктринальних документах прописано, що Росія – це противники, і що можливе повернення Криму воєнним шляхом" - зазначив він.

"Уявіть, що Україна – член НАТО і будуть спроби змінити це воєнним шляхом. А 5 стаття (колективна безпека НАТО) не скасована. То я хочу вас спитати – ви хочете воювати з Росією? Хочете, щоби Франція воювала з Росією? А це ж так і буде! Це питання безпеки не тільки Росії, а всієї Європи, всього світу!" - заявив Путін.

Звертаючись до французьких журналістів Путін додав, що Макрон цього не хоче.

"Президент Макрон цього не хоче, і я не хочу. Тому він до мене приїхав і мучить мене вже 6 годин" - сказав він.

Раніше на пресконференції прем'єром Угорщини Віктором Орбаном Путін вже заявляв, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.

За словами Путіна, США та НАТО ігнорують занепокоєння Росії, говорячи про право інших країн вступати до Альянсу. Але не можна зміцнювати безпеку одних країн за рахунок інших, додав він.

США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи.

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

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