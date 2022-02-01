Путін вважає, що Україна після вступу у НАТО може почати війну з РФ за Крим

Президент РФ Владімір Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У доктринальних документах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, зокрема військовим шляхом. Не те, що вони говорять на публіку, це в документах написано", - сказав Путін .

"Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, - і починає операцію в Криму, зараз не говорю навіть про Донбас. Уявимо, що Україна - країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні ", - заявив він.

За словами Путіна, США та НАТО ігнорують занепокоєння Росії, говорячи про право інших країн вступати до Альянсу, заявив Путін. Але не можна зміцнювати безпеку одних країн за рахунок інших, додав він.

США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи.

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

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