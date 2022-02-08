Путин пригрозил Макрону, что вступление Украины в НАТО приведет к войне России и Франции

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз предостерег от вступления Украины в НАТО, потому что это будет означать войну с европейскими странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

НАТО считает, что Крым является частью Украины, а мы считаем, что это часть Российской федерации. При этом в доктринальных документах прописано, что Россия – это противники, и возможно возвращение Крыма военным путем" - отметил он.

"Представьте, что Украина – член НАТО и будут попытки изменить это военным путем. А 5 статья (коллективная безопасность НАТО) не отменена. Я хочу вас спросить – вы хотите воевать с Россией? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? А ведь это так и будет! Это вопрос безопасности не только России, а всей Европы, всего мира!" – заявил Путин.

Ранее на пресс-конференции премьером Венгрии Виктором Орбаном Путин уже заявлял, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с Альянсом через Крым.

По словам Путина, США и НАТО игнорируют беспокойство России, говоря о праве других стран вступать в Альянс. Но нельзя укреплять безопасность одних стран за счет других, добавил он.

США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры о нерасширении и подчеркнули право государств выбирать собственные договоры безопасности и союзы.

НАТО параллельно с США также передало российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказалось обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля по гарантиям безопасности нет положительной реакции на главный вопрос.

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