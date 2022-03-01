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8 президентів держав ЄС виступили за пришвидшений вступ України до Євросоюзу

Вівторок, 1 березня 2022, 00:46

Президенти 8 країн-членів ЄС підписали відкритого листа із закликом негайно надати Україні перспективу членства у ЄС та приступити до переговорів про вступ.

Як повідомляє "Європейська правда". Текст відкритого листа оприлюднено на сайті президента Литви.

Найбільшою сенсацією стало доручення до листа президента Чехії Мілаша Земана, що завжди мав репутацію проросійського.

"Ми, президенти країн-членів ЄС: Республіки Болгарія, Чеської Республіки, Естонської Республіки, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Польща, Словацької Республіки та Республіки Словенія твердо віримо що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС.

Тому ми закликаємо держави-члени ЄС консолідувати найвищу політичну підтримку України та дати можливість інституціям ЄС здійснити кроки для негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС та розпочати процес переговорів.

У цей критичний момент ми підтверджуємо нашу повну солідарність з Україною та її народом",- говориться у листі.

Нагадаємо, 1 березня Європейський парламент ухвалить резолюцію, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ, а тим часом продовжувати працювати над інтеграцією в єдиний ринок ЄС.

Зазвичай, рішення Єврокомісії щодо відповідності цієї заявки займає від 15 до 18 місяців.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".

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Асоціація з ЄС

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