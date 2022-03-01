8 президентов государств ЕС выступили за ускоренное вступление Украины в Евросоюз

Президенты 8 стран-членов ЕС подписали открытое письмо с призывом немедленно предоставить Украине перспективу членства в ЕС и приступить к переговорам о вступлении.

Как сообщает "Европейская правда". Текст открытого письма обнародован на сайтіt президента Литвы.

Наибольшей сенсацией стало поручение к письму президента Чехии Милашу Земану, которое всегда имело репутацию пророссийского.

"Мы, президенты стран-членов ЕС: Республики Болгария, Чешской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения твердо верим, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС.

Поэтому мы призываем государства-члены ЕС консолидировать высшую политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и начать процесс переговоров.

В этот критический момент мы подтверждаем нашу полную солидарность с Украиной и ее народом", - говорится в письме.

Напомним, 1 марта Европейский парламент примет резолюцию, призывающую институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление, а между тем продолжать работать над интеграцией в единый рынок ЕС.

Обычно решение Еврокомиссии по соответствию этой заявки занимает от 15 до 18 месяцев.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".