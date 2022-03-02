До Польщі з початку великої війни виїхали вже 450 тисяч українців

Вже понад 450 тисяч українців виїхали до Польщі відтоді, як Росія почала повномасштабну війну проти України.

Як повідомляє Reuters, про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Павел Шефернакер у середу, пише "Європейська правда.

За його словами, у вівторок польський кордон перетнули близько 98 тисяч людей.

У понеділок 28 лютого до Польщі прибула рекордна кількість людей з України - понад 100 тисяч.

До Румунії виїхали вже близько 113 тисяч українців, до Молдови - близько 40 тисяч.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала механізм прийому у ЄС українців, що виїздять з країни через війну.