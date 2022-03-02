До Польщі з початку великої війни виїхали вже 450 тисяч українців
Середа, 2 березня 2022, 11:12
Вже понад 450 тисяч українців виїхали до Польщі відтоді, як Росія почала повномасштабну війну проти України.
Як повідомляє Reuters, про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Павел Шефернакер у середу, пише "Європейська правда.
За його словами, у вівторок польський кордон перетнули близько 98 тисяч людей.
У понеділок 28 лютого до Польщі прибула рекордна кількість людей з України - понад 100 тисяч.
До Румунії виїхали вже близько 113 тисяч українців, до Молдови - близько 40 тисяч.
Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала механізм прийому у ЄС українців, що виїздять з країни через війну.
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