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Єврокомісія запропонувала механізм прийому біженців з України

Середа, 2 березня 2022, 10:49

Єврокомісія ініціювала підготовку допомоги для українців, що втікають з охопленої війною України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили 2 березня. 

Єврокомісія запропонувала активувати Директиву щодо тимчасового захисту, щоб швидко приймати біженців.

"Згідно з пропозицією, ті, хто втікають від війни, зможуть отримати тимчасовий притулок у ЄС. Це означає, що вони отримують дозвіл на проживання і будуть мати доступ до освіти і ринку праці", - зазначають у повідомленні. 

Також запускаються методичні рекомендації, щоб спростити прикордонникам країн-сусідів України ефективно приймати людей і при цьому виконувати безпекові процедури.

Методичні рекомендації радять також створити канали для передачі гуманітарної допомоги. 

"Ми раді прийняти у Європі всіх, хто втікає від путінських бомб. Ми надамо захист тим, хто його потребує, і допоможемо тим, хто шукає безпечний спосіб потрапити додому", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Віцепрезидент Маргарітіс Схінас зазначив, що це безпрецедентний крок для ЄС. 

"Усі, хто втікає від війни, отримає статус і доступ до освіти, медичної допомоги та роботи. Водночас ми працюємо над спрощенням перетину кордону для людей і їхніх домашніх улюбленців, з необхідними безпековими перевірками", - заявив він.

За останніми оцінками, з початку масштабної війни РФ проти України до країн ЄС виїхали вже понад 650 тисяч українців. 

Ініціатива поширюється на громадян України і людей, що мали тут посвідки на проживання, та їхніх членів родин. Громадяни інших країн та особи без громадянства, які легально проживали в Україні і не можуть повернутися у рідні країни, також можуть отримати притулок у ЄС.

Пропозицію Єврокомісії далі має погодити Рада ЄС. На останній зустрічі 27 лютого ініціативі вже висловили широку підтримку.

Якщо її офіційно схвалять, ініціатива про тимчасовий захід набуде чинності негайно і буде діяти протягом року, а далі за необхідності продовжуватися.

Єврокомісія при цьому у будь-який момент може запропонувати призупинити механізм, якщо вважатиме, що ситуація в Україні дозволяє людям безпечно і надовго повернутися додому. 

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Єврокомісія Війна з РФ

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