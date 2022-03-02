В Польшу с начала большой войны выехали уже 450 тысяч украинцев

Уже более 450 тысяч украинцев выехали в Польшу с того момента, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Как сообщает Reuters, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер в среду, пишет "Европейская правда".

По его словам, во вторник польскую границу пересекли около 98 тысяч человек.

В понедельник 28 февраля в Польшу прибыло рекордное количество людей из Украины – более 100 тысяч.

В Румынию выехали уже около 113 тысяч украинцев, в Молдову – около 40 тысяч.

Как сообщалось, Еврокомиссия предложила механизм приема в ЕС украинцев, выезжающих из страны в результате войны.