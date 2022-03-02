З охопленої війною України до Румунії виїхали понад 113 тисяч людей
Середа, 2 березня 2022, 08:51
Понад 113 тисяч українців втекли до Румунії за перші шість днів після того, як Росія вторглася в Україну сухопутним, морським і повітряним шляхом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Українці в'їхали в Румунію через чотири пункти пропуску на сухопутному кордоні з Україною, а також через пункти пропуску з Молдовою.
Більше половини з цих людей вже виїхали з країни на шляху до Болгарії та Угорщини.
Як повідомлялося, глава МЗС Польщі Збігнев Рау очікує прибуття мільйона біженців з охопленої війною України.
Він додав, що наразі кількість українців, які шукають притулку в Польщі, сягає 400 тисяч.
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