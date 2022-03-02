З охопленої війною України до Румунії виїхали понад 113 тисяч людей

Понад 113 тисяч українців втекли до Румунії за перші шість днів після того, як Росія вторглася в Україну сухопутним, морським і повітряним шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Українці в'їхали в Румунію через чотири пункти пропуску на сухопутному кордоні з Україною, а також через пункти пропуску з Молдовою.

Більше половини з цих людей вже виїхали з країни на шляху до Болгарії та Угорщини.

Як повідомлялося, глава МЗС Польщі Збігнев Рау очікує прибуття мільйона біженців з охопленої війною України.

Він додав, що наразі кількість українців, які шукають притулку в Польщі, сягає 400 тисяч.