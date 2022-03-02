Посольство Грузії у Києві продовжує роботу

Весь персонал посольства Грузії в Україні лишається в Києві і продовжує роботу.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Imedi, заявив глава МЗС Грузії Давід Залкаліані.

"Весь персонал посольства Грузії в Україні перебуває на місці, продовжуватиме працювати, перебуватиме до кінця ескалації", – заявив Залкаліані.

За його словами, незважаючи на виклик українського посла на консультації, Грузія продовжуватиме надавати допомогу українським громадянам і дипломатам.

"Повна присутність там представників нашого посольства ще раз підтверджує нашу підтримку та солідарність з нашими українськими братами. Що стосується посольства тут, то ми мали з ними контакт. З нашого спілкування можу сказати, що рішення для посла було також неочікуваним, однак, він, звісно, ​​підпорядковується інструкціям" - сказав міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі раніше заявив, що Грузія не планує приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ за її вторгнення в Україну, бо це "завдасть ще більшої шкоди нашій країні і нашому народу".

Замість цього грузинський уряд виділив один мільйон ларі ($320 тис.) для гуманітарної допомоги Україні.

Проте справжній скандал відбувся на 28 лютого. Офіційний Тбілісі не дав дозволу на виліт до України грузинським добровольцям, яки хотіли воювати в Інтернаціональному батальйоні.