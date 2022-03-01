Україна відкликає своїх послів з Грузії та Киргизстану

Міністерство закордонних справ України відкликає для консультацій послів у Киргизстані та Грузії через недружні кроки цих країн на тлі військового вторгнення РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

"Щодо наших дипломатів. Наші дипломати просто зараз реалізовують справедливі та абсолютно необхідні рішення щодо тих держав, які зрадили своєму слову та міжнародному праву. Негайно відкликаємо посла з Киргизстану на консультації. За виправдання агресії проти України", - сказав Зеленський.

Президент додав, що також негайно відкликають посла з Грузії "за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти". "За неморальну позицію щодо санкцій", - сказав він. час телефонної розмови

Киргизький лідер Садир Жапаров і розмові з президентом РФ Владіміром Путіним підтримав агресію проти України і заявив, що Київ зірвав Мінські домовленості.

Щодо Грузії у понеділок стало відомо, що до 60 людей, які бажали відправитися в Україну як добровольці, не змогли залишити країну.

За їхніми словами, влада країни не дозволила прилетіти до Грузії приватному авіалайнеру, який мав виконати рейс із Тбіліського міжнародного аеропорту.