Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посольство Грузии в Киеве продолжает работу

Среда, 2 марта 2022, 11:28

Весь персонал посольства Грузии в Украине остается в Киеве и продолжает работу.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Imedi, заявил глава МИДа Грузии Давид Залкалиани.

"Весь персонал посольства Грузии в Украине находится на месте, будет продолжать работать, будет до конца эскалации", - заявил Залкалиани.

По его словам, несмотря на вызов украинского посла на консультации, Грузия будет продолжать оказывать помощь украинским гражданам и дипломатам.

"Полное присутствие там представителей нашего посольства еще раз подтверждает нашу поддержку и солидарность с нашими украинскими братьями. Что касается посольства здесь, то мы имели с ними контакт. Из нашего общения могу сказать, что решение для посла было также неожиданным, однако, он, конечно, подчиняется инструкциям" - сказал министр.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия не планирует присоединяться к санкциям Запада против РФ за ее вторжение в Украину, потому что это "нанесет еще больший ущерб нашей стране и нашему народу".

Вместо этого грузинское правительство выделило один миллион лари ($320 тыс.) для гуманитарной помощи Украине.

Однако настоящий скандал произошел 28 февраля. Официальный Тбилиси не дал разрешения на вылет в Украину грузинским добровольцам, желающим воевать в Интернациональном батальоне.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Грузия

Статьи

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении

Заявка Украины о вступлении в ЕС имеет все шансы на удовлетворение. Процесс вступления запустится уже в марте.
1 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда