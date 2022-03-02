Посольство Грузии в Киеве продолжает работу

Весь персонал посольства Грузии в Украине остается в Киеве и продолжает работу.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Imedi, заявил глава МИДа Грузии Давид Залкалиани.

"Весь персонал посольства Грузии в Украине находится на месте, будет продолжать работать, будет до конца эскалации", - заявил Залкалиани.

По его словам, несмотря на вызов украинского посла на консультации, Грузия будет продолжать оказывать помощь украинским гражданам и дипломатам.

"Полное присутствие там представителей нашего посольства еще раз подтверждает нашу поддержку и солидарность с нашими украинскими братьями. Что касается посольства здесь, то мы имели с ними контакт. Из нашего общения могу сказать, что решение для посла было также неожиданным, однако, он, конечно, подчиняется инструкциям" - сказал министр.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия не планирует присоединяться к санкциям Запада против РФ за ее вторжение в Украину, потому что это "нанесет еще больший ущерб нашей стране и нашему народу".

Вместо этого грузинское правительство выделило один миллион лари ($320 тыс.) для гуманитарной помощи Украине.

Однако настоящий скандал произошел 28 февраля. Официальный Тбилиси не дал разрешения на вылет в Украину грузинским добровольцам, желающим воевать в Интернациональном батальоне.