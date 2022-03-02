Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Nord Stream 2 AG заперечує початок процедури банкрутства

Середа, 2 березня 2022, 15:07

Російський оператор газопроводу Nord Stream 2 AG, що базується в Швейцарії, заперечив, що подав заяву про неплатоспроможність.

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій на її сайті в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не можемо підтвердити повідомлення ЗМІ про банкрутство Nord Stream 2. Компанія лише проінформувала місцеву владу про те, що їй довелося розірвати контракти зі співробітниками у зв'язку з недавніми геополітичними подіями, які призвели до запровадження санкцій США щодо компанії", - йдеться у заяві.

У Байдена визнали, що домовлялися з Німеччиною про зупинку сертифікації Nord Stream-2

У компанії заявили, що були змушені закрити свій сайт через серйозні та безперервні зовнішні атаки.

Напередодні представниця компанії Сільвія Тальманн-Гут, втім, повідомила, що процес процедури банкрутства був розпочатий.

Вранці 1 березня Reuters з посиланням на свої джерела повідомляло, що компанія задумується про банкрутство. Джерела казали, що офіційна процедура може початися цього тижня.

Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована в Швейцарії та належить російському державному газовому гіганту "Газпром", у 2021 році завершила будівництво "Північного потоку-2", проєкту вартістю 11 мільярдів доларів, який був покликаний подвоїти потужність перекачування газу з Росії до Німеччини.

Трубопровід довжиною 1230 км очікував на сертифікацію в Німеччині, яка минулого тижня призупинила цей процес через ескалацію в Україні.

23 лютого Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало розпорядження, що дозволяє "згорнути трансакції за участю Nord Stream 2 AG" або "будь-якої організації, в якій Nord Stream 2 AG прямо чи опосередковано володіє 50% або більшою часткою" до 2 березня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ санкції Енергетика Північний потік-2

Статті

Історія програних Росією війн каже: не списуйте з рахунків Україну!

Те, що відбувається в Україні, — це насправді війна за Європу та цінності, на яких заснована західна цивілізація.
2 березня 2022 — Ярослав Курфюрст, МЗС Чехії

Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ

Наскільки вагомою може стати військова підтримка Білоруссю агресії проти України? І для кого вона матиме більше негативних наслідків – для Києва чи для режиму Лукашенка?
2 березня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ

Заявка України про вступ до ЄС має всі шанси бути задоволеною. Процес вступу запуститься вже у березні.
1 березня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда