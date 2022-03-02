Nord Stream 2 AG заперечує початок процедури банкрутства

Російський оператор газопроводу Nord Stream 2 AG, що базується в Швейцарії, заперечив, що подав заяву про неплатоспроможність.

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій на її сайті в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не можемо підтвердити повідомлення ЗМІ про банкрутство Nord Stream 2. Компанія лише проінформувала місцеву владу про те, що їй довелося розірвати контракти зі співробітниками у зв'язку з недавніми геополітичними подіями, які призвели до запровадження санкцій США щодо компанії", - йдеться у заяві.

У компанії заявили, що були змушені закрити свій сайт через серйозні та безперервні зовнішні атаки.

Напередодні представниця компанії Сільвія Тальманн-Гут, втім, повідомила, що процес процедури банкрутства був розпочатий.

Вранці 1 березня Reuters з посиланням на свої джерела повідомляло, що компанія задумується про банкрутство. Джерела казали, що офіційна процедура може початися цього тижня.

Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована в Швейцарії та належить російському державному газовому гіганту "Газпром", у 2021 році завершила будівництво "Північного потоку-2", проєкту вартістю 11 мільярдів доларів, який був покликаний подвоїти потужність перекачування газу з Росії до Німеччини.

Трубопровід довжиною 1230 км очікував на сертифікацію в Німеччині, яка минулого тижня призупинила цей процес через ескалацію в Україні.

23 лютого Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало розпорядження, що дозволяє "згорнути трансакції за участю Nord Stream 2 AG" або "будь-якої організації, в якій Nord Stream 2 AG прямо чи опосередковано володіє 50% або більшою часткою" до 2 березня.