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Nord Stream 2 AG отрицает начало процедуры банкротства

Среда, 2 марта 2022, 15:07

Российский оператор газопровода Nord Stream 2 AG, базирующийся в Швейцарии, опроверг, что подал заявление о неплатежеспособности.

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте в среду, сообщает "Европейская правда".

"Мы не можем подтвердить сообщение СМИ о банкротстве Nord Stream 2. Компания лишь проинформировала местные власти о том, что ей пришлось расторгнуть контракты с сотрудниками в связи с недавними геополитическими событиями, которые привели к введению санкций США в отношении компании", - говорится в заявлении.

У Байдена признали, что договаривались с Германией об остановке сертификации Nord Stream-2

В компании заявили, что были вынуждены закрыть свой сайт из-за серьезных и непрерывных внешних атак.

Накануне представительница компании Сильвия Тальманн-Гут сообщила, что процесс процедуры банкротства был начат.

Утром 1 марта Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что компания задумывается о банкротстве. Источники говорили, что официальная процедура может начаться на этой неделе.

Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии и принадлежащая российскому государственному газовому гиганту "Газпром", в 2021 году завершила строительство "Северного потока-2", проекта стоимостью 11 миллиардов долларов, призванного удвоить мощность перекачки газа из России в Германию.

Трубопровод протяженностью 1230 км ожидал сертификацию в Германии, которая на прошлой неделе приостановила этот процесс из-за эскалации в Украине.

23 февраля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США издало распоряжение, разрешающее "свернуть трансакции с участием Nord Stream 2 AG" или "любой организации, в которой Nord Stream 2 AG прямо или косвенно владеет 50% или большей долей" 2 марта.

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