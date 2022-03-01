Оператор "Північного потоку-2" після санкцій задумався про банкрутство

Зареєстрована у Швейцарії компанія Nord Stream 2 AG, яка побудувала газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, розглядає можливість подати заяву про неплатоспроможність через санкції США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сполучені Штати ввели санкції проти Nord Stream 2 AG минулого тижня після того, як Росія визнала "незалежність" ОРДЛО - ще до вторгнення в Україну, що спричинило хвилю економічних санкцій з боку Заходу.

Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована в Швейцарії та належить російському державному газовому гіганту "Газпром", минулого року завершила проєкт вартістю 11 мільярдів доларів, який був покликаний подвоїти потужність перекачування газу з Росії до Німеччини.

Два джерела, які говорили на умовах анонімності, оскільки розмови про можливу неплатоспроможність є конфіденційними, повідомили, що Nord Stream 2 AG співпрацює з фінансовим радником над погашенням деяких своїх зобов'язань і може офіційно розпочати процедуру банкрутства в швейцарському суді вже цього тижня.

Трубопровід довжиною 1230 км не розпочав комерційну експлуатацію, оскільки очікував на сертифікацію в Німеччині, яка минулого тижня призупинила цей процес через ескалацію в Україні.

23 лютого Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало розпорядження, що дозволяє "згорнути трансакції за участю Nord Stream 2 AG" або "будь-якої організації, в якій Nord Stream 2 AG прямо чи опосередковано володіє 50% або більшою часткою" до 2 березня.

"Газпром" заплатив половину вартості будівництва "Північного потоку-2", а решту проєкту газопроводу фінансували британська нафтогазова компанія Shell, австрійська OMV, французька Engie та німецькі Uniper та Wintershall DEA.

Зареєстрована в Швейцарії Nord Stream 2 AG також розриває контракти з працівниками, повідомили джерела. Неясно, чи будуть закриті всі організації, пов’язані з Nord Stream 2 AG, і як Газпром планує продовжити обслуговування газопроводу.

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок в інтерв'ю швейцарській радіостанції RTS, що весь персонал Nord Stream, понад 140 співробітників, які працювали на компанію в швейцарському місті Цуг, були звільнені.