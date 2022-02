У Байдена визнали, що домовлялися з Німеччиною про зупинку сертифікації Nord Stream-2

США привітали рішення Німеччини призупинити сертифікацію "Північного потоку-2", заявивши, що воно було ухвалене після тісних консультацій з Вашингтоном.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, президент США раніше дав зрозуміти, якщо Росія вторгнеться в Україну, США будуть діяти разом з Німеччиною, щоб гарантувати, що "Північний потік-2" не рухатиметься вперед.

Псакі зазначила, що США провели тісні консультації з Німеччиною протягом ночі і вітають їхнє оголошення щодо зупинки сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

"Сьогодні ми будемо реалізовувати власні заходи", - додала речниця.

@POTUS made clear that if Russia invaded Ukraine, we would act with Germany to ensure Nord Stream 2 does not move forward. We have been in close consultations with Germany overnight and welcome their announcement. We will be following up with our own measures today.