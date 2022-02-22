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У Байдена визнали, що домовлялися з Німеччиною про зупинку сертифікації Nord Stream-2

Вівторок, 22 лютого 2022, 16:33

США привітали рішення Німеччини призупинити сертифікацію "Північного потоку-2", заявивши, що воно було ухвалене після тісних консультацій з Вашингтоном.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. 

За її словами, президент США раніше дав зрозуміти, якщо Росія вторгнеться в Україну, США будуть діяти разом з Німеччиною, щоб гарантувати, що "Північний потік-2" не рухатиметься вперед. 

Псакі зазначила, що США провели тісні консультації з Німеччиною протягом ночі і вітають їхнє оголошення щодо зупинки сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

"Сьогодні ми будемо реалізовувати власні заходи", - додала речниця.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що у разі російського вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції Заходу.

Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО, але це інакші санкції, ніж ті, що передбачалися на випадок вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на рішення Путіна визнати самопроголошені "республіки" планують оголосити санкції також Британія і Канада.

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