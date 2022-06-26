У Раді хочуть до 2025 року ухвалити всі євроінтеграційні закони

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року.

Про це він повідомив в етері телемарафону в суботу, передає "Європейська правда".

Стефанчук зазначив, що за два з гаком роки роботи чинного скликання парламенту було ухвалено 81 законодавчий акт, пов’язаний з євроінтеграцією, "і це абсолютний рекорд".

"Після цього ми отримаємо цілу низку директив ЄС, у відповідність до яких потрібно прийняти законодавчі акти. Ми зараз працюємо над цим комплексом законопроектів", – зазначив він.

Спікер парламенту додав, що таких актів буде біля сотні – йдеться зокрема про законодавчі акти у сфері судочинства, антикорупційної боротьби тощо. Їхній перелік разом із планом ухвалення буде опублікований.

Стефанчук наголосив, що Верховна Рада "буде робити все для того, щоб 2025 рік став роком, коли Україна виконає всі зобов’язання, щоб стати членом ЄС".

"За парламентом ніяких затримок не буде, тому що наш напрямок зрозумілий, ми до нього будемо йти, включаючи всім відомий турборежим", – наголосив він.

Як повідомлялося, влада готується винести на голосування у Верховній Раді до кінця року більш як 30 законопроєктів у межах євроінтеграції України.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Крім того, лідери ЄС на саміті у Брюсселі затвердили без змін пропозиції Єврокомісії щодо набуття Україною статусу кандидата.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року.

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