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До кінця року на голосування Ради винесуть понад 30 євроінтеграційних законопроектів

Четвер, 23 червня 2022, 21:03

Влада готується до голосування у Верховній раді до кінця року більш як 30 законопроєктів у рамках євроінтеграції України.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне".  

"До кінця цього року ми вже будемо готуватися до голосування в парламенті більше 30 євроінтеграційних законопроєктів. Готується засідання Ради асоціації (Україна - ЄС- ред.) за участі прем’єр-міністра. Тобто ми будемо демонструвати прогрес увесь цей час, щоб якнайшвидше почати наступний етап приєднання до ЄС у форматі перемовин", — сказала вона.

Віцепремʼєрка зауважила, що загалом готовими і зареєстрованими у парламенті є 80 законопроєктів "євроінтеграційного портфеля".

На сьогодні, за словами Стефанішиної, сформовано 30 проєктів, які можна ухвалювати під час воєнного стану і які будуть допомагати підприємствам, економіці та не створюватимуть додаткового негативного регулювання.

Крім того, наголосила Стефанішина, влада вже розробила дорожню карту по кожному з пунктів рекомендацій Єврокомісії, і по кожному вже є напрацювання.

"Робота велася і до початку повномасштабної війни, але мобілізації такої великої політичної волі для того, щоб просунутися по кожному з цих пунктів, ми не мали. І сьогодні ці рекомендації є певним стимулом", — констатувала віцепремʼєрка.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу Україні та надати нашій державі статус кандидата на вступ до спільноти.

У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокомісії щодо заявок на членство. 

Дивіться більше: Що дасть статус кандидата у члени ЄС? Чи допоможе це у війні? Відповідаємо на головні питання.

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