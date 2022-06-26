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В Раде хотят к 2025 году принять все евроинтеграционные законы

Воскресенье, 26 июня 2022, 17:51

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет стремиться принять все законы, связанные с обязательствами Киева по вступлению в ЕС до 2025 года.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона в субботу, передает "Европейская правда".

Стефанчук отметил, что за два с лишним года работы действующего созыва парламента был принят 81 законодательный акт, связанный с евроинтеграцией, "и это абсолютный рекорд".

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"После этого мы получим целый ряд директив ЕС, в соответствии с которыми нужно принять законодательные акты. Мы сейчас работаем над этим комплексом законопроектов", – отметил он.

Спикер парламента добавил, что таких актов будет около сотни – речь идет, в частности, о законодательных актах в сфере судопроизводства, антикоррупционной борьбы и т.д. Их список вместе с планом принятия будет опубликован.

Стефанчук подчеркнул, что Верховная Рада "будет делать все для того, чтобы 2025 стал годом, когда Украина выполнит все обязательства, чтобы стать членом ЕС".

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"За парламентом никаких задержек не будет, потому что наше направление понятно, мы к нему будем идти, включая всем известный турбогражим", – подчеркнул он.

Как сообщалось, власти готовятся вынести на голосование в Верховной Раде до конца года более 30 законопроектов в рамках евроинтеграции Украины.

Напомним, лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Кроме того, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утвердили без изменений предложения Еврокомиссии по приобретению Украиной статуса кандидата.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает выполнить рекомендации Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС до конца года.

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