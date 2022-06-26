В Раде хотят к 2025 году принять все евроинтеграционные законы

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет стремиться принять все законы, связанные с обязательствами Киева по вступлению в ЕС до 2025 года.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона в субботу, передает "Европейская правда".

Стефанчук отметил, что за два с лишним года работы действующего созыва парламента был принят 81 законодательный акт, связанный с евроинтеграцией, "и это абсолютный рекорд".

"После этого мы получим целый ряд директив ЕС, в соответствии с которыми нужно принять законодательные акты. Мы сейчас работаем над этим комплексом законопроектов", – отметил он.

Спикер парламента добавил, что таких актов будет около сотни – речь идет, в частности, о законодательных актах в сфере судопроизводства, антикоррупционной борьбы и т.д. Их список вместе с планом принятия будет опубликован.

Стефанчук подчеркнул, что Верховная Рада "будет делать все для того, чтобы 2025 стал годом, когда Украина выполнит все обязательства, чтобы стать членом ЕС".

"За парламентом никаких задержек не будет, потому что наше направление понятно, мы к нему будем идти, включая всем известный турбогражим", – подчеркнул он.

Как сообщалось, власти готовятся вынести на голосование в Верховной Раде до конца года более 30 законопроектов в рамках евроинтеграции Украины.

Напомним, лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Кроме того, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утвердили без изменений предложения Еврокомиссии по приобретению Украиной статуса кандидата.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает выполнить рекомендации Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС до конца года.

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