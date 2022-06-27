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Зеленський звернеться до учасників саміту G7 у Німеччині

Понеділок, 27 червня 2022, 09:51

Глави держав і урядів семи найбільших промислово розвинених країн (G7) продовжують свій саміт у понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Другий із трьох днів саміту в замку Ельмау розпочнеться о 10.00 за місцевим часом сесією, присвяченою війні в Україні.

У саміті також візьме участь президент України Володимир Зеленський, який виступить по відеозв’язку.

У неділю на порядку денному стояла оцінка ефективності санкцій країн G7 проти Росії через війну в Україні.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" у підсумковій заяві саміту хочуть оголосити про своє зобов’язання надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту проти російської агресії.

Як відомо, у Німеччині в неділю почався саміт лідерів Групи семи. На зустріч у замку Ельмау в баварських Альпах прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії.

Перед самітом британський прем'єр Борис Джонсон застеріг від послаблення підтримки України, наголосивши, що країна зараз захищає не лише власну свободу.

Крім того, прем'єр Британії спільно з французьким президентом Еммануелем Макроном бачать підстави для досягнення перелому у війні в Україні

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G7 (група семи) Зеленський

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