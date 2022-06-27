Зеленский обратится к участникам саммита G7 в Германии

Главы государств и правительств семи крупнейших промышленно развитых стран (G7) продолжают свой саммит в понедельник.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

Второй из трех дней саммита в замке Эльмау начнется в 10:00 по местному времени сессией, посвященной войне в Украине.

В саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский, который выступит по видеосвязи.

В воскресенье в повестке дня стояла оценка эффективности санкций стран G7 против России из-за войны в Украине.

Как сообщалось, лидеры стран "Большой семерки" в итоговом заявлении саммита хотят объявить о своем обязательстве оказывать бессрочную поддержку Украине для ее защиты против российской агрессии.

Как известно, в Германии в воскресенье начался саммит лидеров Группы семи. На встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии.

Перед саммитом британский премьер Борис Джонсон предостерег от ослабления поддержки Украины, отметив, что страна сейчас защищает не только собственную свободу.

Кроме того, премьер Британии совместно с французским президентом Эммануэлем Макроном видят основания для достижения перелома в войне в Украине.