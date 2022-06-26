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У Німеччині починається саміт G7 

Неділя, 26 червня 2022, 09:29

У Німеччині починається саміт лідерів Групи семи. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

На зустріч, що відбудеться у замку Ельмау в баварських Альпах, прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії, пише Spiegel. Присутні також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС. 

"Діяти у зв’язку з війною в Україні і її наслідками, діяти задля продовольчої та енергетичної безпеки, для реагування на кліматичні виклики. Такими є наші цілі для саміту", - заявив президент Франції Еммануель Макрон. 

Крім того, для ширшого формату запрошені представники влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини і ПАР. 

Як повідомляє AFP, президент США Джо Байден прибув у Німеччину ввечері у суботу. Президентський борт приземлився у Мюнхені, звідки рушив до місця проведення саміту гелікоптером. Перша зустріч Байдена під час цього триденного візиту буде з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Нагадаємо, у переддень саміту близько 3500 людей зібралися на в Мюнхені на велику демонстрацію з гаслами щодо відмови від викопного палива, збереження різноманітності тварин і рослин, соціальної справедливості і боротьби з голодом.

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G7 (група семи)

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