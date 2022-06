"Їхня свобода - це наша свобода": Джонсон пообіцяв просувати підтримку України на саміті G7

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон перед самітом Групи семи закликав не послаблювати підтримку України та запевнив, що Британія зі свого боку продовжить її.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зараз не час послаблювати позицію щодо України - українці потребують підтримки G7 більше, ніж будь-коли", - наголосив він.

Джонсон заявив, що Україна "може перемогти і переможе", але для цього потребує підтримки партнерів.

"Британія продовжить підтримувати Україну на всіх етапах цього шляху, тому що ми знаємо, що їхня безпека - це наша безпека, а їхня свобода - наша свобода", - наголосив Джонсон.

Now is not the time to give up on Ukraine, they need the support and resolve of the @G7 more than ever.



The UK will continue to back Ukraine every step of the way, because we know that their security is our security, and their freedom is our freedom. pic.twitter.com/hXJ4jhCN1I