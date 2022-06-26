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"Їхня свобода - це наша свобода": Джонсон пообіцяв просувати підтримку України на саміті G7

Неділя, 26 червня 2022, 11:45

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон перед самітом Групи семи закликав не послаблювати підтримку України та запевнив, що Британія зі свого боку продовжить її.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зараз не час послаблювати позицію щодо України - українці потребують підтримки G7 більше, ніж будь-коли", - наголосив він.

Джонсон заявив, що Україна "може перемогти і переможе", але для цього потребує підтримки партнерів.  

"Британія продовжить підтримувати Україну на всіх етапах цього шляху, тому що ми знаємо, що їхня безпека - це наша безпека, а їхня свобода - наша свобода", - наголосив Джонсон. 

Напередодні саміту у британському The Telegraph зі схожим закликом вийшла спільна колонка глав МЗС Британії та України.

У ній вони наголошують, що Україна та вільний світ мають зберігати єдність, і Заходу важливо ігнорувати заклики "здати" Україну, щоб швидше закінчити війну. 

"Важливо, щоб G7 і НАТО цього тижня продемонстрували, що прагнення Путіна захопити Україну ніколи не виявиться сильнішим, ніж їхня рішучість підтримувати Україну. Це має означати більші та швидші поставки важкого озброєння, продовження санкцій проти усіх, хто допомагає Путіну у війні, та повна відмова від імпорту російських енергоресурсів", - наголошують вони.  

Нагадаємо, у замку Ельмау у Баварії почався перший день саміту Групи семи, що триватиме 26-28 червня. 29-30 червня відбудеться саміт НАТО у Мадриді.

Президент Джо Байден заявив, що лідери G7 планують анонсувати заборону на імпорт російського золота.

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Велика Британія

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