Німеччина виділяє додатково 2,4 млрд євро на українських біженців

Німеччина виділяє цього року додатково 2,4 мільярди євро для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців у країні.

Про це повідомив міністр праці Хубертус Хайль, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Хайль сказав, що близько 800 000 людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з яких молодше 14 років.

Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання кількості безробітних, оскільки українські біженці реєструються у бюро у пошуках роботи.

За словами Хайля, на сьогодні у системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 000 українців, з яких 260 000 перебувають у пошуках роботи.

"Тепер йдеться про те, щоб надати їм роботу", - додав він.

Агентство ООН у справах біженців повідомило у середу, що з моменту вторгнення Росії кордон з Україною перетнули понад 9 мільйонів людей.

Нагадаємо, Німеччина виділить Міжнародному кримінальному суду (МКС) додатково 1 млн євро для розслідування воєнних злочинів в Україні.