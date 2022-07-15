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Германия выделяет дополнительно 2,4 млрд евро на украинских беженцев

Пятница, 15 июля 2022, 08:44

Германия выделяет в этом году дополнительно 2,4 миллиарда евро для покрытия финансовых расходов на содержание украинских беженцев в стране.

Об этом сообщил министр труда Хубертус Хайль, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Хайль сказал, что около 800 000 человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из которых моложе 14 лет.

Бюро труда Германии в прошлом месяце сообщило о росте числа безработных, поскольку украинские беженцы регистрируются в бюро в поисках работы.

По словам Хайля, на сегодняшний день в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 000 украинцев, из которых 260 000 находятся в поисках работы.

"Теперь речь идет о том, чтобы предоставить им работу", — добавил он.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило в среду, что с момента вторжения России границу с Украиной пересекли более 9 миллионов человек.

Напомним, Германия выделит Международному уголовному суду (МКС) дополнительно 1 млн. евро для расследования военных преступлений в Украине.

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