Парламент Італії у середу вирішуватиме долю уряду Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в середу і четвер постане перед членами обох палат парламенту, щоб підтвердити, чи має він, як і раніше, більшість.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Є два можливі результати: Драгі заявить, що він все ще може керувати урядом, і залишається прем'єр-міністром, або визнає, що не може, і йде після 17 місяців роботи, що призведе до дострокових виборів восени.

Протягом наступних п'яти місяців уряду необхідно завершити кілька політично важливих реформ, у тому числі в галузі конкуренції та правосуддя, щоб отримати наступний транш постпандемічних фондів ЄС у розмірі 20 мільярдів євро. Уряду також необхідно підготувати та ухвалити закон про бюджет для вирішення проблеми стрімкого зростання вартості життя та безпрецедентної енергетичної кризи, посиленої вторгненням Росії в Україні.

Драги в середу о 10:30 за Києвом виступить із промовою у Сенаті, верхній палаті парламенту. За цим будуть дебати, і Драгі буде надано право остаточної відповіді. О 18.30 члени Сенату проголосують за те, чи довіряють вони прем'єр-міністру.

У четвер буде повторний виступ Драги у Палаті депутатів, потім дебати та голосування о 15:00, результат очікується о 16:15.

У вівторок Драгі провів переговори як із головою Демократичної партії Енріко Леттою, так і з правими лідерами, припустивши, що він може залишитися, якщо зможе заручитися достатньою підтримкою.

Однак, "Рух 5 зірок", ймовірно, відмовиться від своєї підтримки, якщо Драгі не задовольнить кілька його вимог, включаючи мінімальну заробітну плату, а праві партії у коаліції заявили, що більше не бажають бути в уряді із "5 зірками".

Якщо Драгі визначить, що він не має більшості, або вважає, що його уряд більше не може бути ефективним, він може взагалі пропустити голосування в четвер і піти прямо до президента Серджіо Маттарелле і піти у відставку.

Якщо це станеться, президент теоретично міг би провести консультації, щоб сформувати іншу більшість із Драгі біля керма, але ймовірніше, що він розпустить парламент і призначить вибори якнайшвидше, щоб дати час новому уряду ухвалити закон про бюджет до кінця року.

Останні опитування показують, що менше третини італійців виступають за дострокові вибори, тоді як більше половини хочуть, щоб уряд продовжив свою діяльність.

Нагадаємо, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що політична криза загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.

Минулого тижня президент Італії відмовився приймати відставку Драгі, який пояснив її тим, що "пакт довіри, який лежав в основі уряду, зазнав невдачі".

Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

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