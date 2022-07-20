Парламент Италии в среду будет решать судьбу правительства Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги в среду и четверг предстанет перед членами обеих палат парламента, чтобы подтвердить, имеет ли он по-прежнему большинство.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Есть два возможных исхода: Драги заявит, что он все еще может руководить правительством, и остается премьер-министром, или признает, что не может, и уходит после 17 месяцев работы, что приведет к досрочным выборам осенью.

В течение следующих пяти месяцев правительству необходимо завершить несколько политически важных реформ, в том числе в области конкуренции и правосудия, чтобы получить следующий транш постпандемических фондов ЕС в размере 20 миллиардов евро. Правительству также необходимо подготовить и принять закон о бюджете для решения проблемы стремительного роста стоимости жизни и беспрецедентного энергетического кризиса, усугубленного вторжением России в Украине.

Драги в среду в 10:30 по Киеву выступит с речью в Сенате, верхней палате парламента. За этим последуют дебаты, и Драги будет предоставлено право окончательного ответа. В 18:30 члены Сената проголосуют за то, доверяют ли они премьер-министру.

В четверг будет повторное выступление Драги в Палате депутатов, затем дебаты и голосование в 15:00, результат ожидается в 16:15.

Во вторник Драги провел переговоры как с главой Демократической партии Энрико Леттой, так и с правыми лидерами, предположив, что он может остаться, если сможет заручиться достаточной поддержкой.

Однако, "Движение 5 звезд", вероятно, откажется от своей поддержки, если Драги не удовлетворит несколько его требований, включая минимальную заработную плату, а правые партии в коалиции заявили, что больше не желают быть в правительстве с "5 звездами".

Если Драги определит, что у него нет большинства, или считает, что его правительство больше не может быть эффективным, он может вообще пропустить голосование в четверг и пойти прямо к президенту Серджио Маттарелле и уйти в отставку.

Если это произойдет, президент теоретически мог бы провести консультации, чтобы сформировать другое большинство с Драги у руля, но более вероятно, что он распустит парламент и назначит выборы как можно скорее, чтобы дать время новому правительству принять закон о бюджете до конца года.

Последние опросы показывают, что менее трети итальянцев выступают за досрочные выборы, в то время как более половины хотят, чтобы правительство продолжило свою деятельность.

Напомним, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что политический кризис грозит лишить Украину жизненно важной военной поддержки в ее борьбе с Россией.

На прошлой неделе президент Италии отказался принимать отставку Драги, который объяснил ее тем, что "лежавший в основе правительства пакет доверия потерпел неудачу".

Коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

Читайте также: Проблемы Супермарио: почему проукраинский премьер Италии оказался в шаге от отставки.