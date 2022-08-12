Опозиція в Грузії вимагає обмежити продаж нерухомості росіянам

Найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" закликала міністерство юстиції країни обмежити купівлю громадянами Росії нерухомості та вжити заходів для контролю за тими, хто приїжджає з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Як повідомив на брифінгу в п’ятницю один із лідерів партії, депутат Леван Хабеїшвілі, за останні пів року громадяни РФ придбали 3245 об'єктів нерухомості у Грузії, що можна порівняти з одним мікрорайоном тбіліських районів Варкетілі або Глдані.

Крім того, за даними Хабеїшвілі, до 16,5 тисячі росіян отримали посвідку на проживання в Грузії, а понад 6,5 тисячі зареєстрували в країні бізнес.

"Це небезпечно для безпеки нашої країни за умов, коли уряд Грузії нічого не контролює. Ці люди ніяк не обмежені, і ми не знаємо, чи вони порушують закон про окупацію", – говорить один із лідерів "Єдиного національного руху".

Партія пропонує обмежити термін перебування туристів із РФ у Грузії одним місяцем, запровадити обмеження на купівлю нерухомості та ведення підприємницької діяльності, а також зобов'язати росіян на кордоні підтверджувати те, що вони визнають територіальну цілісність Грузії.

Останнім часом опозиція Грузії все частіше говорить про необхідність вжиття різних заходів, які допоможуть ефективніше контролювати приїжджих з Росії – держави, яка окупувала два грузинські регіони.

У правлячій партії "Грузинська мрія" розцінюють подібні заяви як частину "ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти росіян. У її розв'язуванні звинувачують "Єдиний національний рух".