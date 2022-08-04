Росіяни влаштували "війну" бару в Тбілісі, який змушує відвідувачів з РФ відхреститися від війни в Україні

Одному з найбільш модних місць Тбілісі – бару Dedaena – оголосили "війну" в російських соцмережах через те, що воно запровадило "візи" для громадян РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Вже кілька місяців тбіліський бар пропонує громадянам Росії перед відвідуванням пройти реєстрацію на своєму сайті і відповісти на питання анкети, зокрема такі:

"Я не голосував за Путіна, він диктатор";

"Я засуджую російську агресію в Україні";

"Крим, як і інші спірні території, – це Україна";

"Абхазія та Цхінвальський регіон – це Грузія";

"20% території Грузії окуповані Росією";

"Через вторгнення РФ кожен 12-й мешканець Грузії став біженцем";

"Мені подобаються фрази "Російський військовий корабель, йди на х ...!" та "Слава Україні!"

Якщо відвідувачі з РФ відмовляються відповісти на ці питання ствердно, їм відмовляють в обслуговуванні.

Ініціатива бару від початку викликала невдоволення окремих туристів, проте не знизила кількість відвідувачів. Бар модний, з ліберальними поглядами, вечірками електронної музики, розташований у парку Дедаена – популярному місці збору неформальної молоді.

Кампанія образ на адресу Dedaena розпочалася після того, як фотографії "візи" з'явилися в російському Telegram-каналі Mash. Бару стали навмисно занижувати рейтинг у Google та залишати негативні відгуки.

"Війну" бару оголосив російський Telegram-канал "Мужское государство" (визнаний у Росії екстремістським). Його автор Владіслав Поздняков навіть опублікував інструкцію, як знизити оцінки бару в Google, і закликав писати коментарі, що містять погрози та образи.

Таким чином, погрози, які з обуренням обговорюють у грузинських соцмережах, належать не російським туристам у Грузії, а "тролям" із Росії. Безліч цих відгуків потрапили в грузинські соцмережі і викликали обурення.

У Dedaena ситуацію прокоментували на своїй сторінці у Facebook:

"Вони намагаються низькими оцінками чинити на нас тиск. Ми не віримо, що людина, яка гордо написала на нашій стіні букву Z, втекла від путінського режиму… Самопроголошені "хороші" росіяни з "іншої Росії" вимагають, щоб їх зустрічали з посмішкою, їх дратує наша "візова політика". Росіяни, ви тут не вдома, і ніколи не будете. Незабаром ми всі разом відсвяткуємо кінець імперіалістичних ідей Росії", – йдеться в повідомленні.

Ситуація навколо бару "Dedaena" розгортається на тлі дискусії у реалі про те, якою має бути держполітика Грузії у зв'язку з масовим переїздом до країни громадян Росії після початку війни в Україні.

Декілька опозиційних партій заявили, що ситуація виходить з контролю і запропонували ввести різні заходи, аж до запровадження візового режиму з Росією та мораторію на купівлю нерухомості росіянами. У правлячій партії Грузії заявляють, що проблема є надуманою і що в країні залишилося на проживання не так багато росіян, як стверджує опозиція, а більшість приїжджають як звичайні туристи.

Точну кількість громадян Росії, які залишилися в Грузії, зараз не може назвати жодне відомство. Відомо лише, що за березень-червень 2022 року кількість російських громадян, які в'їхали до Грузії, збільшилася порівняно з минулим роком на 355 відсотків — до 299 094 осіб.