Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Опозиція Грузії назвала антидержавними заяви влади про "ксенофобію" щодо приїжджих росіян

Субота, 6 серпня 2022, 19:29

В опозиції Грузії назвали антидержавними заяви голови правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе про "ксенофобію" щодо приїжджих росіян, висловлені напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Напередодні "Грузинська мрія" звинуватила опонентів – передусім "Єдиний національний рух" та деякі неурядові організації – в розв'язанні "ганебної ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти громадян РФ.

Один із лідерів "Єдиного національного руху" Бачо Долідзе зазначив, що Кобахідзе після своїх заяв "офіційно став головною опорою російської пропагандистської машини в країні". У парламентській опозиційній партії "Лело" також зазначили, що "Грузинська мрія" повторить головні тези російської пропаганди.

"Росія ніколи не потребувала більшої кількості виправдань своїх дій, ніж це під час будь-якого військового вторгнення. Кобахідзе усвідомлено повторив і посилив ту ж риторику, яку Кремль використав для виправдання перед вторгненням до Грузії у 2008 році та України в 2022 році", — сказав один із лідерів "Лело" Григол Гегелія.

Росіяни влаштували "війну" бару в Тбілісі, який змушує відвідувачів з РФ відхреститися від війни в Україні

У грузинській партії влади же вважають, що насправді саме опозиція запустила кампанію, яка "дуже добре використовувалася російськими ЗМІ", а Кобахідзе, навпаки, "намагався завадити цьому".

Про початок "ксенофобської кампанії" у "Грузинській мрії" заявили невдовзі після того, як "Лело" закликала запровадити візовий режим із РФ. Частина опозиції вважає, що такі заходи необхідні для ефективного контролю приїжджих із Росії.

У "Грузинській мрії" вважають, що ситуація перебуває під контролем і не становить ризиків для суверенітету та безпеки країни, оскільки зараз громадян РФ приїжджає втричі менше, ніж у 2019 році.

Читайте також: Точка неповернення: як Україна остаточно змінила стратегію у відносинах із Грузією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Росія

Статті

Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ

Росія, яка досі позиціонує себе як "куратор" Південного Кавказу, вже не має достатньо сил підкріпити це на практиці. Слабкістю РФ вже почав активно користуватися Азербайджан.
5 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Глибинна Угорщина: що сусіди думають про українців, російську агресію та режим Орбана

Чи дійсно угорське суспільство у переважній більшості думає так само, як каже та діє Віктор Орбан? Відповідь на це питання дала соціологія.
5 серпня 2022 — Дмитро Тужанський, для Європейської правди

У вересні діти мають піти до школи в ЄС або повернутися до України: інтерв’ю єврокомісара

Єврокомісар Йоганссон: "Ви маєте право з будь-якої причини поїхати до України і повернутися до ЄС. Навіть якщо ви закрили свій статус тимчасового захисту".
4 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда