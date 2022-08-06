Опозиція Грузії назвала антидержавними заяви влади про "ксенофобію" щодо приїжджих росіян

В опозиції Грузії назвали антидержавними заяви голови правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе про "ксенофобію" щодо приїжджих росіян, висловлені напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Напередодні "Грузинська мрія" звинуватила опонентів – передусім "Єдиний національний рух" та деякі неурядові організації – в розв'язанні "ганебної ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти громадян РФ.

Один із лідерів "Єдиного національного руху" Бачо Долідзе зазначив, що Кобахідзе після своїх заяв "офіційно став головною опорою російської пропагандистської машини в країні". У парламентській опозиційній партії "Лело" також зазначили, що "Грузинська мрія" повторить головні тези російської пропаганди.

"Росія ніколи не потребувала більшої кількості виправдань своїх дій, ніж це під час будь-якого військового вторгнення. Кобахідзе усвідомлено повторив і посилив ту ж риторику, яку Кремль використав для виправдання перед вторгненням до Грузії у 2008 році та України в 2022 році", — сказав один із лідерів "Лело" Григол Гегелія.

У грузинській партії влади же вважають, що насправді саме опозиція запустила кампанію, яка "дуже добре використовувалася російськими ЗМІ", а Кобахідзе, навпаки, "намагався завадити цьому".

Про початок "ксенофобської кампанії" у "Грузинській мрії" заявили невдовзі після того, як "Лело" закликала запровадити візовий режим із РФ. Частина опозиції вважає, що такі заходи необхідні для ефективного контролю приїжджих із Росії.

У "Грузинській мрії" вважають, що ситуація перебуває під контролем і не становить ризиків для суверенітету та безпеки країни, оскільки зараз громадян РФ приїжджає втричі менше, ніж у 2019 році.

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