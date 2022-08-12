Оппозиция в Грузии требует ограничить продажу недвижимости россиянам

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" призвала министерство юстиции страны ограничить покупку гражданами России недвижимости и принять меры по контролю за приезжающими из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как сообщил на брифинге в пятницу один из лидеров партии, депутат Леван Хабеишвили, за последние полгода граждане РФ приобрели 3245 объектов недвижимости в Грузии, что можно сравнить с одним микрорайоном тбилисских районов Варкетили или Глдани.

Кроме того, по данным Хабеишвили, до 16,5 тысяч россиян получили вид на жительство в Грузии, а более 6,5 тысяч зарегистрировали в стране бизнес.

"Это опасно для безопасности нашей страны в условиях, когда правительство Грузии ничего не контролирует. Эти люди никак не ограничены, и мы не знаем, нарушают ли они закон об оккупации", - говорит один из лидеров "Единого национального движения".

Партия предлагает ограничить срок пребывания туристов из РФ в Грузии одним месяцем, ввести ограничения на покупку недвижимости и ведение предпринимательской деятельности, а также обязать россиян на границе подтверждать, что они признают территориальную целостность Грузии.

В последнее время оппозиция Грузии все чаще говорит о необходимости принятия различных мер, которые помогут эффективнее контролировать приезжих из России – государства, которое оккупировало два грузинских региона.

В правящей партии "Грузинская мечта" расценивают подобные заявления как часть "ксенофобно-шовинистической кампании" против россиян. В ее решении обвиняют "Единое национальное движение".