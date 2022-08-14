У Фінляндії починають дискусію щодо туристичних віз для громадян РФ

Уряд Фінляндії наступного тижня почне обговорення щодо ідеї візових обмежень для громадян Російської Федерації у зв’язку з її агресивною війною проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

У вівторок 16 серпня планується обговорення щодо можливого запровадження обмежень на видачу туристичних віз громадянам Росії.

Прем’єрка Санна Марін раніше висловилася за те, щоб рішення про обмеження в’їзду до Шенгенської зони туристів з РФ приймалося на рівні Євросоюзу. Водночас, не всі країни ЄС зараз готові підтримати такий крок.

За обмеження видачі росіянам туристичних віз найбільш активно виступають країни Балтії та Фінляндія, ідею підтримала також головуюча у Раді ЄС Чехія.

Уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами - з кількома винятками, а раніше припинила видавати туристичні візи.