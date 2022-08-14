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В Финляндии начинают дискуссию по поводу туристических виз для граждан РФ

Воскресенье, 14 августа 2022, 20:21

Правительство Финляндии на следующей неделе начнет обсуждение идеи визовых ограничений для граждан Российской Федерации в связи с её агрессивной войной против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Во вторник 16 августа планируется обсуждение возможного введения ограничений на выдачу туристических виз гражданам России.

Премьер Санна Марин ранее высказалась за то, чтобы решение об ограничении въезда в Шенгенскую зону туристов из РФ принималось на уровне Евросоюза. В то же время, не все страны ЕС сейчас готовы поддержать такой шаг.

За ограничение выдачи россиянам туристических виз наиболее активно выступают страны Балтии и Финляндия, идею поддержала также председательствующая в Совете ЕС Чехия.

Правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю перестанет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами - с несколькими исключениями, а ранее прекратила выдачу туристических виз.

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Финляндия Война с РФ

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