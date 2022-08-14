Президент Латвії підтримав ідею заборони видачі росіянам туристичних віз в ЄС

Латвія разом із Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами має висунути на рівні ЄС вимогу про припинення видачі туристичних віз громадянам Росії.

Про це заявив президент Латвії Егіл Левітс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це будуть додаткові санкції проти Росії. Я, звичайно, знаю, що низка європейських країн, де російські туристи залишають великі гроші, такій пропозиції не зрадіють. Канцлер Німеччини також висловив сумніви щодо цього. Однак я вважаю, що говорити про це необхідно", - сказав Левітс.

Він також заявив, що посвідки на проживання та візи, вже видані в Латвії, повинні бути анульовані для тих, хто підтримує російську агресію.

"Однак у будь-якому випадку в принципі вони вже не повинні продовжуватись, за винятком випадків, коли у конкретній справі доведено особливі обставини. Посвідки про проживання більше не можуть бути видані постійним жителям Латвії, які в майбутньому приймуть російське громадянство. Їм доведеться покинути нашу країну", - сказала Левітс.

"Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їх нерозумна щедрість у видачі російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створили ризики для безпеки та сприяли двомовності. Настав час перевірити наслідки цієї невдалої та небезпечної політики", - додав президент.

Раніше прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш також заявив, що необхідно ухвалити рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії на рівні Європейського союзу.

Уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.