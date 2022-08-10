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Головуюча в ЄС Чехія підтримує заборону видачі шенгенських віз росіянам

Середа, 10 серпня 2022, 20:58

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ліпавський сказав у коментарі Novinky.

"Чехія не раз порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ і прагне скоординованого підходу всього Європейського Союзу", – сказав глава чеського МЗС.

Він нагадав, що Чехія першою ще 25 лютого заборонила видачу віз для громадян Росії (а пізніше і Білорусі) у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

"У час російської агресії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян. Це питання нашої безпеки, я тривалий час намагався зменшити вплив російських спецслужб на території ЄС", – додав Ліпавський.

Уряд Німеччини "не має єдиної позиції" щодо заборони видачі віз росіянам

Нагадаємо, прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

У Єврокомісії заявили, що готові йти далі у справі запровадження нових санкцій проти РФ, але це компетенція держав-членів.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

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Чехія візи Війна з РФ

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