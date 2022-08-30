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ЄС заповнив свої газосховища на 80% значно раніше, ніж планував

Вівторок, 30 серпня 2022, 17:32

Підземні газосховища Євросоюзу заповнені вже на 80%, на два місяці раніше, ніж планувалося.

Про це розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"На рівні ЄС ми диверсифікуємо джерела, заощаджуємо енергію та зберігаємо її. Наше газосховище вже заповнене на 80%", - заявила фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Вона додала, щоб скоротити залежність ЄС від російського викопного палива, ЄС потрібні відновлювані джерела енергії. Саме тому ухвалені на сьогодні зобов'язання дозволяють виконати третину мети щодо морської вітроенергетики в ЄС до 2030 року.

Євросоюз планував заповнити свої підземні газосховища на 80% до 1 листопада на тлі можливих перебоїв постачання газу з РФ.

Як повідомлялося, Франція заповнила свої газові сховища на понад 90% та має гарні шанси виконати урядову ціль щодо 100% заповненості до листопада. А Німеччина, за останніми даними, заповнила свої сховища більш ніж на 80%.

Водночас газосховище у Латвії, де зберігаються запаси трьох країн Балтії та Фінляндії, заповнено лише на 55%.

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Урсула фон дер Ляєн Енергетика Війна з РФ

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