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ЕС заполнил свои газохранилища на 80% значительно раньше, чем планировал

Вторник, 30 августа 2022, 17:32

Подземные газохранилища Евросоюза заполнены уже на 80%, на два месяца раньше планировавшегося.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим энергию и сохраняем ее. Наше газохранилище уже заполнено на 80%", - заявила фон дер Ляйен в своем Twitter.

Она добавила, чтобы сократить зависимость ЕС от российского ископаемого топлива, ЕС нуждаются в возобновляемых источниках энергии. Именно поэтому принятые на сегодняшний день обязательства позволяют выполнить треть цели по морской ветроэнергетике в ЕС до 2030 года.

Евросоюз планировал заполнить свои подземные газохранилища на 80% до 1 ноября на фоне возможных перебоев поставок газа из РФ.

Как сообщалось, Франция заполнила свои газовые хранилища более чем на 90% и имеет хорошие шансы выполнить правительственную цель по 100% заполненности до ноября. А Германия, по последним данным, заполнила свои хранилища более чем на 80%.

В то же время газохранилище в Латвии, где хранятся запасы трех стран Балтии и Финляндии, заполнено всего на 55%.

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Урсула фон дер Ляйен Энергетика Война с РФ

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