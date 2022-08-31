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Фінські митники конфіскують у росіян євро на кордоні

Середа, 31 серпня 2022, 23:04

Митниця Фінляндії в четвер підтвердила, що відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії конфіскує євро в російських туристів, які повертаються додому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Напередодні російське видання "Фонтанка" розповіло про кілька випадків конфіскації готівки під час перетину кордону Фінляндії з Росією в росіян.

Один із них розповів, що митники пропонували йому або передати вилучені гроші будь-кому, хто їде до Фінляндії, або залишити на зберігання в пункті пропуску і забрати при повторному в'їзді в країну, оскільки термін зберігання не обмежений.

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Головний митний інспектор Яркко Кескінен підтверджує, що готівку в росіян на кордоні конфіскують на підставі санкцій, введених ЄС щодо Росії через війну в Україні.

"Експорт офіційної валюти ЄС до Росії заборонено санкційним регламентом", – зазначає він і водночас додає, що можливості зберігати гроші в пункті пропуску в громадян РФ немає.

Нагадаємо, ще в березні Європейський Союз заборонив ввезення в Росію банкнот євро. Заборона не поширюється на ввезення в РФ готівки, необхідної для фінансування роботи в РФ посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.

Наприкінці липня Митниця Фінляндії здійснила у пунктах перетину кордону трохи більше 2500 перевірок щодо осіб, які прямують до Росії – близько сотні перевірок привели до додаткових заходів через санкції.

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Фінляндія санкції Росія

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