ЄС забороняє вивезення в Росію готівкового євро

Європейський Союз забороняє ввезення в Росію банкнот євро.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення оприлюднене в журналі ЄС. Заборона набирає чинність через десять днів після публікації – від 12 березня.

Зокрема, ЄС забороняє фізичними та юридичними особами, а також організаціями та російськими державними органами, включаючи уряд і Центробанк, "продавати, виставляти, передавати або вивозити банкноти євро в Росію, або направляти їх будь-яким чином для використання на території Росії".

Заборона не поширюється на ввезення в РФ готівки, необхідної для фінансування роботи в РФ посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.

Також не заборонено ввезення євро приватними особами, що мандрують до РФ (втім, навряд чи їх буде тепер багато).

Це рішення суттєво обмежить приток валюти в РФ. Проте найбільшого удару може зазнати курс рубля – для його підтримки Центробанк РФ потребуватиме регулярних валютних інтервенцій. Зважаючи, що його золотовалютні резерви в основному складалися з безготівкової валюти, використати її тепер буде неможливо.

Нові обмеження ускладнять Центробанку РФ продаж золота та цінних паперів для залучення валюти для нових інтервенцій.

Крім того, цей крок вдарить і по великому російському бізнесу. Надходження від експорту їм доведеться тримати поза РФ, що спрощує їх блокування у разі накладання нових санкцій.

Також 2 березня ЄС оприлюднив перелік російських банків, які будуть відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT. В цей перелік увійшли: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.