Финские таможенники конфискуют у россиян евро на границе

Таможня Финляндии в четверг подтвердила, что в соответствии с санкциями Европейского Союза против России конфискует евро у возвращающихся домой российских туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Накануне российское издание "Фонтанка" рассказало о нескольких случаях конфискации наличных денег во время пересечения границы Финляндии с Россией у россиян.

Один из них рассказал, что таможенники предлагали ему либо передать изъятые деньги любому, кто едет в Финляндию, либо оставить на хранение в пункте пропуска и забрать при повторном въезде в страну, поскольку срок хранения не ограничен.

Главный таможенный инспектор Яркко Кескинен подтверждает, что наличные деньги у россиян на границе конфискуют на основании санкций, введенных ЕС в отношении России из-за войны в Украине.

"Экспорт официальной валюты ЕС в Россию запрещен санкционным регламентом", – отмечает он и в то же время добавляет, что возможности хранить деньги в пункте пропуска у граждан РФ нет.

Напомним, еще в марте Европейский Союз запретил ввоз в Россию банкнот евро. Запрет не распространяется на ввоз в РФ наличных средств, необходимых для финансирования работы в РФ посольств, консульств или представительств международных организаций, но только имеющих дипломатический иммунитет.

В конце июля Таможня Финляндии провела в пунктах пересечения границы чуть более 2500 проверок в отношении лиц, следующих в Россию – около сотни проверок привели к дополнительным мерам из-за санкций.