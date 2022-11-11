Нідерланди виділяють додаткові 110 млн євро на допомогу Україні в зимовий період

Міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер у п’ятницю оголосила про виділення додаткових 110 мільйонів євро Україні для допомоги в проходженні зимового періоду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кошти будуть призначені для забезпечення українців житлом, ремонту водогонів та будинків, закупівлі газу, продуктів харчування та електроенергії – найнеобхідніших речей для того, щоб підготувати український народ до зими.

Уточнюється, що частина зі 110 мільйонів євро буде спрямована на безпосереднє постачання комплектуючих для ремонту пошкодженої енергетичної мережі України. Фінансування здійснюватиметься зокрема через Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Ця сума доповнить 70 мільйонів євро допомоги, про виділення яких уряд Нідерландів оголосив у жовтні.

"Ми хочемо показати, що ми підтримуємо Україну. Є лише одна людина, відповідальна за цю війну, і це Путін. Він може зупинити цю війну. Допоки він буде продовжувати, ми будемо продовжувати підтримувати Україну", – наголосила Ліше Шрайнемахер.

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський Союз докладає максимуму зусиль, щоб допомогти Україні у відновленні зруйнованої російськими ударами енергетичної інфраструктури.

Держави ЄС відгукнулися на прохання України про допомогу та відправили 500 електрогенераторів після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.