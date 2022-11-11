Нидерланды выделяют дополнительные 110 млн евро на помощь Украине в зимний период

Министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер в пятницу объявила о выделении дополнительных 110 миллионов евро Украине для помощи в прохождении зимнего периода.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Средства будут предназначены для обеспечения украинцев жильем, ремонта водопроводов и домов, закупки газа, продуктов питания и электроэнергии - самых необходимых вещей для того, чтобы подготовить украинский народ к зиме.

Уточняется, что часть из 110 миллионов евро будет направлена на непосредственную поставку комплектующих для ремонта поврежденной энергетической сети Украины. Финансирование будет осуществляться в частности через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Эта сумма дополнит 70 миллионов евро помощи, о выделении которых правительство Нидерландов объявило в октябре.

"Мы хотим показать, что мы поддерживаем Украину. Есть только один человек, ответственный за эту войну, и это Путин. Он может остановить эту войну. Пока он будет продолжать, мы будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнула Лише Шрайнемахер.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский Союз прилагает максимум усилий, чтобы помочь Украине в восстановлении разрушенной российскими ударами энергетической инфраструктуры.

Государства ЕС откликнулись на просьбу Украины о помощи и отправили 500 электрогенераторов после ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.