17 країн ЄС відправили Україні 500 електрогенераторів - Стефанішина

Держави ЄС відгукнулися на прохання України про допомогу та відправили 500 електрогенераторів після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда".

"Дякуємо, що ви підтримуєте Україну проти російського терору. Тижнями Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. 17 держав-членів ЄС почули наше прохання та відправили 500 електрогенераторів, щоб допомогти українцям пережити зиму", - зазначила віцепрем’єрка у своєму Twitter.

🇪🇺Thank you for standing with 🇺🇦 against russian terror. For weeks russia has been attaking Ukraine's energy infrastructure. 17 🇪🇺 member states heard our plea & sent 500 power generators to help Ukrainians to survive winter



EU Civil Protection Mechanism@EU_Commission @eu_echo — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) November 9, 2022

Нагадаємо, 20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів і домовленості є вже з 12 країнами.