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17 країн ЄС відправили Україні 500 електрогенераторів - Стефанішина

Середа, 9 листопада 2022, 13:22

Держави ЄС відгукнулися на прохання України про допомогу та відправили 500 електрогенераторів після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда".

"Дякуємо, що ви підтримуєте Україну проти російського терору. Тижнями Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. 17 держав-членів ЄС почули наше прохання та відправили 500 електрогенераторів, щоб допомогти українцям пережити зиму", - зазначила віцепрем’єрка у своєму Twitter.

Нагадаємо, 20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів і домовленості є вже з 12 країнами.

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Війна з РФ Енергетика

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