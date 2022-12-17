Суд у Гаазі може почати розслідування проти Путіна за удари по інфраструктурі – мін’юст Німеччини

Цілеспрямоване знищення інфраструктури України Росією може призвести до розслідувань проти президента Росії Владіміра Путіна у Міжнародному кримінальному суді.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами Бушмана, Путін може стати об'єктом розслідування Міжнародного кримінального суду у Гаазі за скоєння злочинів проти людяності. "І це - не гіпотетична справа", - наголосив очільник міністерства юстиції Німеччини виданням медіагрупи RedaktionsNetzwerk Deutschland, які опублікували його позицію в суботу, 17 грудня.

Якщо люди внаслідок прицільного знищення цивільної інфраструктури залишаються без опалення та електрики за низької температури, це можна розцінювати як злочин проти людяності, зазначив Бушман.

За його словами, ознакою прямої відповідальності Путіна можуть слугувати виступи президента Росії на телебаченні, в яких очільник Кремля заявив, що подібні удари є навмисною тактикою.

Водночас, генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини не може почати розслідування щодо президента Росії, додав міністр юстиції ФРН. Путін є главою держави і тому має імунітет, пояснив Бушман.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що бомбардування цивільної інфраструктурі є воєнними злочинами і варварством, і винуватці мають бути притягнуті до відповідальності.