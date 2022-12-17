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Суд в Гааге может начать расследование против Путина за удары по инфраструктуре - минюст Германии

Суббота, 17 декабря 2022, 18:58

Целенаправленное уничтожение инфраструктуры Украины Россией может привести к расследованиям против президента России Владимира Путина в Международном уголовном суде. 

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Бушмана, Путин может стать объектом расследования Международного уголовного суда в Гааге за преступления против человечности. "И это - не гипотетическое дело", - отметил глава министерства юстиции Германии изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland, которые опубликовали его позицию в субботу, 17 декабря.

Если люди в результате прицельного уничтожения гражданской инфраструктуры остаются без отопления и электричества при низкой температуре, это можно расценивать как преступление против человечности, отметил Бушман.

По его словам, признаком прямой ответственности Путина могут служить выступления президента России на телевидении, в которых глава Кремля заявил, что подобные удары являются преднамеренной тактикой.

В то же время, генеральный прокурор при Верховном суде Германии не может начать расследование в отношении президента России, добавил министр юстиции ФРГ. Путин является главой государства и поэтому имеет иммунитет, пояснил Бушман. 

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что бомбардировки гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями и варварством, и виновники должны быть привлечены к ответственности.

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Германия Международные суды Путин Война с РФ

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