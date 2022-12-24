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Німеччина згортає економічну співпрацю з Іраном через придушення антиурядових протестів

Субота, 24 грудня 2022, 10:02

Федеральний уряд Німеччини вирішив згорнути програми економічної допомоги Ірану у зв’язку із жорстоким придушенням іранською владою антиурядових демонстрацій, що тривають із вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Серед іншого, міністерство економіки Німеччини, призупинило дію інструментів сприяння зовнішній торгівлі, у зв’язку з чим німецькі компанії більше не можуть розраховувати на гарантії федерального уряду під час ведення бізнесу з Іраном.

Також рішення стосується німецько-іранського енергетичного діалогу, програми підготовки менеджерів та програми зовнішньоторговельних виставок. Винятки можуть бути дозволені лише з вагомих гуманітарних причин.

У міністерстві економіки Німеччини вказують, що експортні та інвестиційні гарантії щодо Ірану й так не діяли протягом десятиліть.Лише у 2016 році вони були частково відновлені на тлі зняття санкцій ЄС й стосувались кількох інвестиційних проєктів.

ЄС засудив першу страту з початку антиурядових протестів в Ірані

Але з кінця 2018 року уряд Німеччини не отримував заявок на отримання нових інвестиційних гарантій. Те ж саме стосується експортних кредитних гарантій, які не надаються з 2019 року.

За даними мінекономіки Німеччини, обсяг німецько-іранської торгівлі у 2021 році становив 1,76 мільярда євро, а в січні-вересні 2022-го – 1,49 мільярда євро.

Нагадаємо, протести спалахнули 16 вересня через смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією моралі за нібито неправильне носіння хіджабу. Лише за перший місяць загинули щонайменш десятки людей, зокрема неповнолітні дівчата. Деякі правозахисні організації нарахували вже сотні загиблих.

Європейський Союз і США кілька разів накладали санкції проти Ірану через придушення антиурядових протестів.

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Іран Німеччина

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