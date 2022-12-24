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Германия сворачивает экономическое сотрудничество с Ираном из-за подавления антиправительственных протестов

Суббота, 24 декабря 2022, 10:02

Федеральное правительство Германии решило свернуть программы экономической помощи Ирану в связи с жестоким подавлением иранскими властями антиправительственных демонстраций, продолжающихся с сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Среди прочего, министерство экономики Германии, приостановило действие инструментов содействия внешней торговле, в связи с чем немецкие компании больше не могут рассчитывать на гарантии федерального правительства при ведении бизнеса с Ираном.

Также решение касается немецко-иранского энергетического диалога, программы подготовки менеджеров и программы внешнеторговых выставок. Исключения могут быть разрешены только по весомым гуманитарным причинам.

В министерстве экономики Германии указывают, что экспортные и инвестиционные гарантии в отношении Ирана и так не действовали в течение десятилетий, только в 2016 году они были частично восстановлены на фоне снятия санкций ЕС и касались нескольких инвестиционных проектов.

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Но с конца 2018 года правительство Германии не получало заявок на получение новых инвестиционных гарантий. То же самое касается экспортных кредитных гарантий, которые не предоставляются с 2019 года.

По данным минэкономики Германии, объем немецко-иранской торговли в 2021 году составил 1,76 миллиарда евро, а в январе-сентябре 2022-го - 1,49 миллиарда евро.

Напомним, протесты вспыхнули 16 сентября из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали за якобы неправильное ношение хиджаба. Только за первый месяц погибли по меньшей мере десятки людей, в том числе несовершеннолетние девушки. Некоторые правозащитные организации насчитали уже сотни погибших.

Европейский Союз и США несколько раз накладывали санкции против Ирана из-за подавления антиправительственных протестов.

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Иран Германия

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