У Бундестазі закликають уряд Німеччини швидко вирішити проблему з нестачею боєприпасів

Уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль закликала до розробки нового плану закупівель боєприпасів на мільярди євро, щоб вирішити проблему їхньої критичної нестачі.

Такий коментар вона дала агенції DPA, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз нам потрібна дорожня карта, скоординований підхід з обов'язковими домовленостями з оборонною промисловістю про те, коли, які боєприпаси, де і в які терміни можуть вироблятися", – наголосила Хьогль.

Представниця Бундестагу зазначила, що домовленості уряду й оборонного сектора Німеччини повинні бути укладені щонайменше на кілька років наперед.

"Галузь потребує передбачуваності. І тому я думаю, що багато контрактів укладаються на кілька років. Промисловість має бути чесною щодо часових рамок, в які вона може нарощувати потужності і які боєприпаси вона може виробляти", – пояснила вона.

Як повідомлялося, міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт усе частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу.

Опозиція й коаліція одноголосно висловлюють нерозуміння того, що за дев'ять місяців, які минули з початку повномасштабної російської агресії в Україні, мало що було зроблено. Аналогічні побоювання ще в жовтні висловлювали представники оборонної промисловості.

Як відомо, після російського вторгнення в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про масштабне переозброєння та спеціальну програму для Бундесверу на суму 100 млрд євро.